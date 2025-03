Olga Kalicka prezentuje efekty ciążowej sesji, pozując TOPLESS

Olga Kalicka, po rozstaniu z Cezarym Nowakiem, ojcem swojego 6-letniego już syna, nie była pewna, czy znów się zakocha. W jej życiu pojawił się jednak nowy mężczyzna. Aktorka stara się chronić prywatność ukochanego i z tego powodu zazwyczaj nie pokazuje go w mediach. Mimo to od czasu do czasu dzieli się szczegółami ich wspólnego życia i pod koniec ubiegłego roku para poinformowała, że niebawem powita na świecie dziecko.