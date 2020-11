Oliwia Bieniuk chwali się przygotowaniami do sesji zdjęciowej: "Glow" (FOTO)

Oliwia Bieniuk przez wzgląd na znanych rodziców niejako skazana jest na sukces w polskim show biznesie. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej nie robi zresztą tajemnicy z tego, że faktycznie ma takie aspiracje. Początkowo ojciec dziewczyny hamował te zapędy, chcąc, by jego córka raczej skupiła się na szkole, ale obecnie Oliwia coraz odważniej stawia kroki w świecie show biznesu .

Kariera w modelingu Oliwki rozkwita, o czym jej obserwujący mogli się przekonać w sobotni wieczór, kiedy początkująca influencerka wrzuciła do sieci nagrania z przygotowań do sesji. Nastolatkę możemy podziwiać w zupełnie nowym wydaniu, dzięki fantazyjnemu i mocniejszemu niż na co dzień makijażowi.