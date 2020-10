Oliwia Bieniuk debiutuje w śniadaniówce: "Jestem tak samo szalona JAK MOJA MAMA"

Oliwia Bieniuk , córka zmarłej Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka , od dłuższego czasu przymierzała się do wejścia do show biznesu. Najpierw marzyła o karierze w modelingu, potem poczuła powołanie do aktorstwa.

Oliwia Bieniuk w pierwszym telewizyjnym wywiadzie Z TATĄ I BRAĆMI!

Nie była to łatwa rola, bo na końcu miałam taką scenę, gdzie musiałam się popłakać. Od dziecka chodziłam z mamą na różne plany filmowe. Wszędzie mnie zabierała i bardzo mi się to podobało. Jak poszłam do liceum, to wybrałam taką klasę teatralno-filmową. Wkręciłam się w to. Wszyscy mi mówią, że to trudny zawód, ciężka praca, ale ja sobie zdaję z tego sprawę - powiedziała, dodając, że aktualnie skupia się na przygotowaniu do matury.