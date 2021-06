Oliwia Bieniuk skromnie o swoich zdjęciach: "Są trochę EROTYCZNE. Takie w punkt"

Mad 31 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Jestem świeżo po lekturze dziewczyn z Dubaju. Oczywiście nie chce nic sugerować i jestem wręcz pewna, że Oliwia nie jest jedną z nich, natomiast jej poczynania są niepokojące i mające na celu zostanie druga Natalią Siwiec czy inną insta influ. Szemrane towarzystwo ojca, dziwne przyjaźnie …. Mam poczucie, że gdyby Oliwia chciała zostać modelką to powinna była pracować na to już kilka lat. Nie będzie też aktorką - ewidentne to nie jest jest sfera jej zainteresowań a jednak chce by się o niej gadało. Obawiam się, że to może skończyć się źle. Życzę wszystkiego co najlepsze i rozsądne.