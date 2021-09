Oliwia Bieniuk WSPIERA Jakuba Lipowskiego po PORAŻCE w "TzG": "Zawsze możesz na mnie liczyć..."

Zatroskana 1 godz. temu zgłoś do moderacji 12 8 Odpowiedz

Oliwia jest pełnoletnia, to fakt, ale pełnoletniość nie zawsze idzie w parze z dorosłością. Mentalnie to jeszcze dziewczynka, prosta, nieskomplikowana, nieco naiwna. Zresztą Jej buzia doskonale to odzwierciedla. To nie jest twarz dorosłej kobiety, ani tym bardziej "wyjadaczki szolbiznesowej". A tak jest traktowana, co więcej - rzucona na głęboką wodę. Jej bliscy powinni mieć na uwadze to, że - mimo skończonych oficjalnie 18 lat - potrzebuje Ona jeszcze pomocy, rady i mądrego pokierowania.