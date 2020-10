Oliwia Bieniuk wspomina Annę Przybylską w rocznicę jej śmierci: "Kocham cię, mamusiu" (FOTO)

gość 25 min. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

Stracić rodziców/rodzica, nie mieć ich w ogóle jest to coś okropnego, co daje o sobie znać przez całe życie. Nie da się po takiej tragedii do końca pozbierać. Nie zrozumie ten kto czegoś podobnego nie przeżył