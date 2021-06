Oliwia Bieniuk zdradza, jak zareagował jej tata na wieść o "Tańcu z Gwiazdami". "Jeszcze to do mnie nie dociera"

Oliwia Bieniuk , zaledwie 19-letnia, postanowiła korzystać z życia i popularności i zgodziła się na udział w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka chce spróbować sił w show biznesie, póki co budując własną "markę" za pomocą odważnych sesji zdjęciowych.

Spotkaliśmy Oliwię Bieniuk za kulisami Polsat SuperHit Festiwal, gdzie zapytaliśmy ją o przygotowania do występu w "Tańcu". Nastolatka póki co trenuje głównie na siłowni, bo nie zna jeszcze swojego partnera. Co o występie w show myśli jej tata?