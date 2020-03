Opiekuńcza Angelina Jolie zabiera córki do kina na dzień po wieści o ich operacjach (ZDJĘCIA)

Angelina Jolie przez lata przyzwyczaiła fanów do tego, że raczej rzadko dzieli się ze światem szczegółami swojego życia prywatnego. Wyjątek zrobiła w niedzielę, gdy na łamach Time opublikowano jej pierwszy osobisty esej w ramach Światowego Dnia Kobiet. To wtedy aktorka wyznała, że ostatnie dwa miesiące spędziła w szpitalach z powodu operacji swoich córek: 15-letniej Zahary i 13-letniej Shiloh.





Zobacz: Angelina Jolie spędziła dwa ostatnie miesiące W SZPITALU! Jej córki musiały przejść operacje





W swoim tekście gwiazda podkreśliła, że jej dzieci wykazały się w tym trudnym okresie nie lada odwagą. Choć nie jest jasne, jaki zabieg musiała przejść Zahara, to wiemy już, że Shiloh czekała operacja biodra, po której powoli wraca już do zdrowia. Jednocześnie zapewnia, że jej dzieci zostały poinformowane o tym, że ich znana mama ma zamiar podzielić się ich historią ze światem.





Wiedzą, że to piszę. Szanuję ich prywatność, ale przedyskutowałyśmy to razem. Zachęciły mnie do pisania. One rozumieją, że pokonywanie wyzwań natury medycznej i walka o przetrwanie i wyzdrowienie to coś, z czego powinno się być dumnym - napisała Angelina.





Wyznanie o operacjach córek skutecznie zelektryzowały światowe media, a już dzień później tabloidy obiegły zdjęcia z ich rodzinnego wypadu do kina. W poniedziałek paparazzi uchwycili moment, w którym opiekuńcza Angie wraz z córkami przemieszczają się z samochodu.