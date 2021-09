Opole 2021: Premiery. Znamy ZWYCIĘZCĘ tegorocznego konkursu!

Drugiego dnia 58. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu miejsce ma z kolei konkurs Premier. Na scenie zaprezentowało się dziesięciu rodzimych wykonawców, w tym zwycięzca "The Voice of Poland" Krystian Ochman czy pierwsza polska zwyciężczyni Eurowizji Junior Roksana Węgiel. Do finałowej stawki załapali się też m.in. Bartek Królik, Kasia Moś czy Paulla.