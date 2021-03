Eurowizja 2021. Białoruś zostanie ZDYSKWALIFIKOWANA? "Piosenka kwestionuje apolityczny charakter konkursu"

Od jakiegoś czasu w rodzimych mediach jednym z głównych tematów jest konkurs Eurowizji, a dokładniej wybór kandydata, który miałby reprezentować nas na arenie międzynarodowej. Jeszcze do niedawna sądzono, że rola ta zostanie powierzona zwyciężczyni 10. edycji The Voice of Poland Alicji Szemplińskiej, która nie mogła wystąpić w zeszłym roku ze względu na wybuch pandemii koronawirusa. Ku jej (i naszemu) zdziwieniu, coraz głośniej mówi się o kandydaturze Rafała Brzozowskiego, który uchodzi za naczelnego pupilka zarządu Telewizji Polskiej.