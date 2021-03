Alicja Szemplińska o wyborze NOWEGO KANDYDATA na Eurowizję: "Jestem gotowa jechać, to się dzieje POZA MNĄ "

Takie pogłoski zasmuciły fanów Alicji Szemplińskiej . W zeszłym roku to właśnie zwyciężczyni The Voice of Poland i Szansy na Sukces miała decyzją widzów jechać na Eurowizję 2020, jednak konkurs odwołano ostatecznie z powodu pandemii koronawirusa. Wiele krajów zdecydowało, by w tym roku wysłać tych samych reprezentantów z nowym utworem, w innych zorganizowano preselekcje. TVP bardzo długo milczało w temacie polskiej piosenki i dopiero kilka dni temu ogłoszono, że 12 marca poznamy zarówno wykonawcę, jak i konkursową piosenkę .

Bardzo długo zostałam pozostawiona bez żadnej informacji. Do dnia dzisiejszego nie wiem nic na ten temat. Czekam na oficjalne potwierdzenie - mówi Alicja Szemplińska w rozmowie z Pomponikiem. Jestem gotowa jechać na Eurowizję. Piosenkę mam. To się dzieje poza mną. To jest szansa, którą dostałam w tamtym roku. Cały czas pozostaję przy tym, że jak nie udało pojechać się w tamtym roku, to reprezentant powinien pojechać w tym. Myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Jednak rozumiem, że to jest w woli nadawcy.