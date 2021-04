Oscary 2021: Najlepsza aktorka drugoplanowa - wyniki

Oscary już od lat traktowane są przez fanów jako święto kina. Co prawda tegoroczne nominacje ogłoszono w połowie marca, jednak przemysł filmowy szykował się do 93. ceremonii wręczenia nagród praktycznie od kilku miesięcy. Niedzielna gala, choć organizowana w cieniu pandemii koronawirusa, budzi więc sporo emocji.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że nie zawsze to główna rola decyduje o sukcesie danej produkcji. Pokazują to rozliczne nagrody przyznawane aktorom drugoplanowym, którzy niekiedy są w stanie przyćmić nawet odtwórców głównych ról. Jest to też powód, dla którego tak wiele osób trzyma kciuki za ambitne i niezwykle utalentowane kobiety nominowane właśnie w tej kategorii.