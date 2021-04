Oscary 2021: Najlepsze zdjęcia - wyniki

Polscy artyści wielokrotnie bywali wymieniani wśród nominowanych z całego świata. Rok temu na wyróżnienie zasłużył film Boże Ciało Jana Komasy , a dawniej zauważono m.in. Pawła Palikowskiego czy Andrzeja Wajdę . Pierwszą statuetkę zdobyliśmy jednak wiele lat wcześniej, gdy Leopold Stokowski otrzymał nagrodę za kompozycje muzyczne do Fantazji Walta Disneya. Miało to miejsce w 1941 roku.

Dziś w nocy ogłoszono, że statuetkę otrzymał Erik Messerschmidt za zdjęcia do filmu Mank. Nie ma jednak wątpliwości, że sama nominacja do Oscara w tej kategorii to ogromny sukces, co warto podkreślić.