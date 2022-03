Oscary 2022. Venus Williams o MAŁY WŁOS nie zaliczyła wpadki! BARDZO ryzykowny dekolt tenisistki (ZDJĘCIA)

Na uroczystej gali Oscarów nie brakowało emocji. Doszło nawet do bójki... Will Smith postanowił wtargnąć na scenę i uderzyć Chrisa Rocka, stając w obronie swojej żony.

Tym razem Serena postawiła na klasykę i przyodziała na ten szczególny wieczór stonowaną suknię od Gucci w odcieniu pudrowego różu z czarnymi zdobieniami wokół dekoltu. Jej starsza o rok siostra postanowiła natomiast nieco wszystkich zaskoczyć. Na galę przyszła ubrana w białą suknię do samej ziemi z tak głębokim dekoltem, że o mały włos nie doszło do wpadki. Kreacja od Elie Saab z pewnością uszyta została na miarę, dlatego Venus musiała mieć do niej pełnej zaufanie. Na pierwszy rzut oka wygląda to jednak tak, jakby zaraz miało dojść do koszmarnej wpadki. Na jednym ze zdjęć z gali widać nawet, jak Venus przed zrobieniem selfie poprawia sobie biust...