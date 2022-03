Oscary 2022 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców!

Oscary 2022 to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie filmowe ostatnich miesięcy. W nocy z niedzieli na poniedziałek miała miejsce już 94. ceremonia rozdania słynnych statuetek. Wydarzenie śledzili w nocy także polscy fani kina, którzy kibicowali tegorocznym nominowanym, w tym naszym rodakom. Do hollywoodzkiego Dolby Theatre z kolei jak zwykle zjechały największe gwiazdy.

Tegoroczną galę Oscarów poprowadziły Regina Hall, Amy Schumer oraz Wanda Sykes , co było w tym roku zmianą w stosunku do lat poprzednich. Mijające trzy gale odbywały się bowiem bez gospodarzy, a zeszłoroczna odbyła się na dodatek w cieniu pandemii koronawirusa. Nominacje przed 94. rozdaniem prestiżowych nagród ogłosili z kolei 8 lutego aktorzy Tracee Ellis Ross oraz Leslie Jordan .

W ostatnich miesiącach największe wrażenie na oscarowym jury zrobił film "Psie pazury" , który otrzymał aż 12 nominacji, w tym we wszystkich najważniejszych kategoriach. Największym zaskoczeniem była natomiast zaledwie jedna szansa na nagrodę dla produkcji "Dom Gucci" z Lady Gagą , co wywołało lawinę komentarzy w sieci. Słynny obraz nominowano jedynie do nagrody za charakteryzację.

Zgodnie z oczekiwaniami, w tym roku mocno nagrodzono film "Diuna" , który zwyciężył w kilku kategoriach. Statuetki dla najlepszych aktorów drugoplanowych zdobyli odpowiednio Ariana DeBose oraz Troy Kotsur , a dla pierwszoplanowych Jessica Chastain i Will Smith . Najlepszym filmem uznano tym razem "CODA" . Niestety, mimo rodzimych akcentów na gali, Polacy nie przywiozą do kraju żadnej statuetki.

Najlepszy film:

Najlepszy reżyser:

Najlepszy aktor:

Najlepsza aktorka:

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej:

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej:

Najlepszy scenariusz adaptowany:

Najlepszy scenariusz oryginalny:

Najlepszy pełnometrażowy film animowany:

Najlepszy film międzynarodowy:

"Lunana: A Yak in the Classroom" (Bhutan)

Najlepszy krótkometrażowy film fabularny:

"On My Mind"

"Ala Kachuu — Take and Run"

Najlepsze zdjęcia:

Najlepszy montaż:

Najlepsza muzyka:

Najlepsza piosenka:

"Be Alive" — Beyoncé Knowles-Carter & Darius Scott ("King Richard: Zwycięska rodzina")

"Dos Oruguitas" — Lin-Manuel Miranda ("Nasze magiczne Encanto")

"Down to Joy" — Van Morrison ("Belfast")

"No Time to Die" — Billie Eilish & Finneas O’Connell ("Nie czas umierać")

"Somehow You Do" — Diane Warren ("Four Good Days")