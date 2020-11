Oświecony Ivan Komarenko BOJKOTUJE obowiązkowe szczepienia: "To byłby EKSPERYMENT MEDYCZNY na żywym organizmie"

vgbnhj 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

akurat tu ma rację, zwykłe suplementy diety muszą przejść badania kliniczne min. 3 letnie, aby starać się o zarejestrowanie, a ci mają szczepionkę po pół roku, a sama rejestracja będzie trwała 3 m-ce, przecież to trucizna, nikt mnie nie przekona, że ta szczepionka (może i skuteczna na sam covid) jest BEZPIECZNA, po to są badania kliniczne, trwające wiele lat (szczepionki zazwyczaj od 7 do 25 lat trwają), żeby sprawdzić czy szczepionka nie tyle co działa na dany wirus, a w tym przypadku tylko to jest badane, ale czy nie wchodzi w interakcje z innymi schorzeniami, lekami czy przede wszystkim zastosowane chemikalia w niej przez dłuższy czas od zaszczepienia nie wywołają skutków ubocznych ze śmiercią włącznie, bo co, że jest szczepionka jeśli nikt nie przetestuje czy np. jednocześnie nie wzmaga ona rozwoju nowotworu? a tak na marginesie, ciekawa jestem czy ci co tak są za to też dostaną kasę od producenta jak nasz rząd? przeczytajcie umowę na dostawę szczepionek, tam jest wyraźnie napisane, że 15 krajów, które przyjmą w pierwszej kolejności największą ilość dawek to dostaną 700 mln $, a wiecie dlaczego? na ewentualne roszczenia odszkodowawcze po doznaniu ujemnych skutków po szczepionce, tym zapisem nasz rząd robi z nas króliki doświadczalne, a producent szczepionek zbywa z siebie odpowiedzialność za skutki uboczne