Oto NAJWIĘKSZE TELEWIZYJNE WPADKI 2021 roku! Dykiel w "Dzień dobry TVN", córka Lewandowskiego przerywa wywiad, kompromitacja Moro... (ZDJĘCIA)

Wpadki na szklanym ekranie nie są w zasadzie niczym nowym, jednak zawsze budzą spore emocje wśród widzów. Przejęzyczenia, nieoczekiwane zwroty akcji czy po prostu zwyczajne pomyłki to zresztą to, co nas szokuje czy bawi na co dzień, dlatego, mimo że dziennikarze i ich goście za wszelką cenę się ich wystrzegają, to niekiedy to właśnie one nadają telewizji tak potrzebnego kolorytu.