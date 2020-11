Paddy z The Kelly Family wystąpi w "The Voice of Poland"!

W latach 90. rodzinny zespół The Kelly Family święcił triumfy na listach przebojów niemal w każdym kraju. Jedenastoosobowa amerykańsko-irlandzka formacja grała koncerty w największych i najbardziej prestiżowych miejscach na świecie. Niejednokrotnie występowali dla 250-tysięcznej publiczności, która z pamięci śpiewała ich przeboje takie jak An angel czy I can’t help myself.