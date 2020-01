Pamela Anderson po raz PIĄTY wyszła za mąż!

Peters i Anderson znają się od lat. Po raz pierwszy spotkali się pod koniec lat 80. na jednej z imprez Playboya. Producent od razu zwrócił uwagę na 19-letnią wówczas modelkę. Wkrótce zostali parą, jednak ich związek rozpadł się po niecałych trzech latach. Peters nawet oświadczył się Pameli, ale ona odrzuciła go, mówiąc, że jest dla niej za stary.

Powiedziałem jej wtedy, że za 30 lat ta różnica nie będzie miała znaczenia - ujawnił Peters w wywiadzie dla The Hollywood Reporter. Wszędzie jest wiele pięknych dziewczyn, ale ja od 35 lat marzyłem tylko o Pameli. Ona wyzwala we mnie coś dzikiego, w tym pozytywnym sensie. Inspiruje mnie. Chronię ją i traktuję tak, jak na to zasługuje.