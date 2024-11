Paris Hilton zapewnia, że jest NATURALNA: "Nigdy nie stosowałam BOTOKSU"

Paris Hilton dała się poznać jako niezbyt bystra dziedziczka hotelowej fortuny. Lata temu o celebrytce mówiło się w kontekście wygłaszanych przez nią życiowych "mądrości", czy "słynnej" sekstaśmy o roboczym tytule "One night in Paris". Po latach przyjaciółka Kim Kardashian wyznała, że tak naprawdę jedynie odgrywała rolę nierozgarniętej blondynki po to, by było o niej głośno.