Partnerka Żory Korolyova wspomina go w samotne walentynki: "Uczę się patrzeć na siebie Twoimi oczami"

Pieknie ze mimo to ze go nie na to ona ma z czego czerpać. Wspomnienia, plany jakie mieli, szacunek. Żałoba przyjmuje w ten sposób inny wymiar. Gdy ja przez to przechodzilam to tak jak ona potrzebowalam chwil dla siebie, wędrówek i bycia sama ze soba, ze swoimi myślami.