Patoinfluencerka Queen of the Black straciła konto na Instagramie! Próbowała wyłudzić od fanów pieniądze na "LECZENIE PSA"

Julka Pelc znana szerzej jako Queen of the Black, zaczęła swoją wyboistą karierę nagrywając filmiki na YouTube i tworząc treści na TikToku. Przez kilka lat patoinfluencerka zasłynęła kilkoma głośnymi skandalami. Otwarcie mówiła też o swoich zmaganiach z nałogami. Na początku roku influencerka wylądowała w szpitalu i stwierdziła, że "przedawkowała leki przez hejterów".

Pelc znana jest też z reklamowania na swoich profilach "scamów", czyli produktów bardzo wątpliwej jakości (czasami nawet szkodliwych dla zdrowia). Wygląda jednak na to, że to koniec działalności patoinfluencerki. 15 listopada Instagram usunął jej konto , po tym, jak zostało one wielokrotnie zgłoszone za naruszanie standardów społeczności.

Co ciekawe, zbiegło się to w czasie z ostatnią aferą z Queen of the Black. Celebrytka prosiła fanów, by przelali jej 4 tys. złotych na operację jej psa. Gdy środki udało się uzbierać, instagramerka nagle ogłosiła, że... leci na wakacje do Grecji. Wyjazd miał rzekomo zasponsorować jej ojciec, a zakwaterowanie w hotelu miało być zaaranżowane w ramach barteru.