Patricia Kazadi ZERWAŁA ZARĘCZYNY dzięki... terapii uzdrawiania dźwiękiem: "Kupił mi tak naprawdę porażkę naszej relacji"

Patricia Kazadi ostatnimi czasy pojawia się coraz częściej w mediach. Nowa gwiazda Polsatu świetnie poradziła sobie jako uczestniczka 21. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . Na tyle spodobała się Edwardowi Miszczakowi , że ten powierzył jej kolejne role. Poprowadziła wiosenną ramówkę stacji , a także dostała angaż, również jako prowadząca, w powracającym programie "Must Be The Music" .

Patricia Kazadi odrzuciła zaręczyny dzięki... terapii uzdrawiania dźwiękiem

To było tak, że lubiłam jeździć na oczyszczające wyjazdy, gdzie była medytacja, czas bez telefonu, odcięcie od świata. Namówiłam mojego ówczesnego partnera na taki wyjazd. I tam chodziliśmy na różne zajęcia i były zajęcia z uzdrawiania dźwiękiem. Przyjechał pan, który mówił, że potrafi wejść w przeszłość. (...) On (przyp. red. chłopak) mi wykupił tę sesję. Wyszłam z niej oczyszczona i z takim "ja nie chcę z nim być". On kupił mi tak naprawdę porażkę naszej relacji. On się oświadczył, a ja zrozumiałam, że jestem w tej relacji z niewłaściwych powodów - tłumaczyła w rozmowie z Pomponikiem.