Patrycja Markowska WYSZŁA ZA MĄŻ! "Wypełnia mnie miłość"

Nie rozumiem, dlaczego ludzie w nowych zwiazkach mowia, ze nigdy wczesniej czegos takiego nie doswiadczyli, ze teraz wiedza co to milosc itd. Ok, rozumiem jedynie, ze jak zwiazek byl przemocowy to tak. Ale to, ze zwiazek sie nie udal, zakonczyl to znaczy, ze byl w calosci do bani? I skad na poczatku nowego zwiazku mozna juz zalozyc, ze ten bedzie szczesliwszy? Jestem po raz trzeci mezatka. Zadna milosc nie byla lepsza od innej, zaden zwiazek nie byl lepszy od innego. To po prostu inne uczucie, a nie lepsze czy gorsze. Z kazdego zwiazku wynioslam cos dobrego, kazdy byl na tamten moment szczesliwy. Ale, ze naleze do osob, ktore "nie naprawiaja a zmieniaja" to jak cos szwankuje to zostawiam to za soba. I nie - nie szukam pozniej lepszego zwiazku. Czekam az sie zakocham i na szczescie przytrafilo mi sie to 3 razy. Gdybym sie nie zakochala bylabym singielka, poniewaz potrafie tez byc sama ze soba szczesliwa.