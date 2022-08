Patrycja Sołtysik i Andrzej Sołtysik PRZEBRANY ZA DINOZAURA świętują urodziny syna. Park Jurajski na bogato... (ZDJĘCIA)

Gość 50 min. temu zgłoś do moderacji 24 8 Odpowiedz

Fajnie, że tak dbają o dziecko, ale z drugiej strony mam wrażenie, że z tych tak bardzo hołubionych dzieci wyrosną kiedyś strasznie roszczeniowi dorośli :/ to już przesada i nie jest to adekwatne do okazji. To tylko urodziny, a on jest tylko dzieckiem jakich wiele. Ostatnio przeczytałam, że dzieciom nie należy na siłę pompować poczucia wartości i wyjątkowości, że powinno ono być adekwatne do stanu faktycznego, bo dziecko pójdzie kiedyś w świat i świat to boleśnie zweryfikuje.