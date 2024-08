Patrycja Tuchlińska pokazała córkę. Ukochana Józefa Wojciechowskiego pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej małej Aurory

WTF??? 14 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

A czemu służy ta niekomentowalna jak zawsze sesja Różowej Landrynki od sekstelefonu w wannie i jej "przepisy na życie"? Mamy poogladać jak się wypina w kostiumie... i co dalej? Do koleżanki dzwonić by to omówić? przemyśleć swoje marne zycie przed spaniem? Co mają na celu te wszystkie kupowane artykuły autopromocyjne osoby, która zawsze będzie kojarzyła się ze światkiem przestępczym i dawaniem temu kto ma akurat większą kasę lub wpływy? Błagam, ze świni nie zrobicie baletnicy, nawet za olbrzymie pieniądze. czemu ona po prostu nie robi tego co robi dla siebie tylko kupując te artykuły musi nas za każdym razem informowac o swoim złotym serduszku, wewnętrznym spokoju, pięknie od Chodakowskiej i oczywiście FUNDACJI????