Patryk Vega pokazał plakat FILMOWEJ AUTOBIOGRAFII! Grozi "całą prawdą" i to "BEZ CENZURY"... Jesteście na to gotowi?

W lutym Patryk Vega sprawił polskim krytykom filmowym spory prezent, gdy ogłosił, że planuje podbój Hollywood i nie będzie już kręcił kolejnych "dzieł" po polsku. Zanim to jednak nastąpi, a rodzimi recenzenci odsapną od jego artystycznej wizji, na rynek ma trafić opus magnum kontrowersyjnego reżysera. Mowa oczywiście o filmowej autobiografii.

Nie jest to pomnik mojej osoby czy gloryfikacja. To film o walce między ciemnością a światłem w moim życiu. Pokazuje mechanizm zmagania się człowieka z mrokiem. To historia o podnoszeniu się z upadków - zapowiadał w "Super Expressie".

Kilka miesięcy później Patryk Vega ogłosił z kolei, że już szykuje się do anglojęzycznego debiutu i plany podboju międzynarodowego rynku traktuje bardzo poważnie. Wtedy też narzekał, że krytycy nie dają mu żyć, gdyż "jest królem box office'u", a on sam w Polsce osiągnął już wszystko. Planów nie zmienił, a film biograficzny o Patryku ma trafić do kin pod koniec września.

Zobacz także: Rozenek kłamie, a Edzia odlatuje w kosmos

W piątek Vega zdradził więcej szczegółów nadchodzącego "dzieła", o którym wspominał od miesięcy. Produkcja otrzymała tytuł "Niewidzialna wojna" i już jest reklamowana jako "cała prawda o najbardziej kontrowersyjnym reżyserze". Atmosferze megalomanii towarzyszy też plakat, na którym widnieje informacja, że produkcja ukaże jego życie bez cenzury.

Patryk Vega o... sobie samym. Cała prawda o najbardziej kontrowersyjnym reżyserze! "NIEWIDZIALNA WOJNA" w kinach od 30 września 2022! Już wkrótce dowiesz się, kto wcielił się w główną rolę - ogłasza.

Co zatem się w nim znajdzie? To już wie tylko sam Patryk, bo tylko on mógł podjąć się próby nakręcenia filmu o sobie. Pewne jest jedno - krytycy filmowi znów mogą mieć pełne ręce roboty...

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.