Paulina Krupińska pokazała DZIECI i męża. Tak spędzają wakacje w Czarnogórze. Rodzinka jak z obrazka?

Krupińska w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że jej dzieci: Antonina i Jędrzej , coraz częściej pytają ją o to, dlaczego nie pokazuje ich w swoich mediach społecznościowych.

Moje dzieci się pytają: "Mamo, kiedy ty wreszcie zaczniesz nas wrzucać? Dlatego ty nas nie pokazujesz?" Ja zawsze toczę z nimi potem długą rozmowę o zagrożeniach, które niesie za sobą pokazanie wizerunku. Na razie są mali i na swój wiek nie wiedzą, z czym wiąże się bycie osobą publiczną. Czasem wrzucę zdjęcie bokiem i już słyszę komentarze: "O, nos po tatusiu, wielki, góralski, okropny. O, oczka jakieś dziwne". Jak człowiek czyta takie komentarze, nie pokazując twarzy dzieci, to co będzie, jak te dzieci będą pokazywane w całości? Ja wtedy wystawiam te dzieci na opinię innych ludzi i nie chcę, żeby one zderzały się z takimi słowami - powiedziała.