Paulina Młynarska i jej piąty mąż WYPROWADZILI SIĘ z Grecji! Dziennikarka zdradziła, gdzie teraz mieszkają

Z perspektywy kogoś, kto we Francji mieszka, Francja jest bardzo drogim krajem i znacząco się zmieniła od czasów, które znamy z filmów z Louisem de Funèsem. Życie tutaj jest trudne, a koszty życia wysokie. Podatki są bardzo obciążające, a do tego dochodzą liczne dodatkowe opłaty, które powodują, że przeciętny mieszkaniec odczuwa sporą presję finansową. Ok, ją stać. Banki są tu znacznie zacofane w porównaniu z Polską – przelew może trwać nawet tydzień, a procesy administracyjne wymagają nie tylko anielskiej cierpliwości, ale również zmagań z ogromną ilością papierologii, rodem sprzed 20 lat. O zaawansowanej cyfryzacji, do której jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, we Francji można w wielu obszarach tylko pomarzyć. Co więcej, bezpieczeństwo to kolejny istotny problem, zwłaszcza dla kobiet. Samotne wychodzenie w nocy nie jest zalecane. Zależy to oczywiście od miejsca, ale ogólnie Francja nie uchodzi za superbezpieczny kraj, szczególnie z perspektywy kobiet. Podsumowując, Francja ma swoje piękne miejsca i historię, ale życie tutaj na co dzień może być naprawdę wymagające i nie jest takie fancy, jak to opisują social media.