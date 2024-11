Paulina Młynarska tłumaczy, KIM JEST jej piąty mąż. "Zagadka wyjaśniona..."

Skoro tak jej przeszkadza , że ktoś robi z jej wpisów na IG użytek ( brukowce - taka jest" interesująca" ) , to niech zablokuje konto na prywatne i po kłopocie. Wgląd będą mieć tylko ci , którym gwiazda po podstawówce na to pozwoli. A co do piątego w kolejności męża , to nie ma żadnej pewności , że się razem zestarzeją. Raczej to wątpliwe