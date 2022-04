Paulina Młynarska MIAŻDŻY stand-upera, który zakpił z Wellman: "Niewychowany, DURNY, pozbawiony elementarnej kultury GŁUPEK"

Super przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skwitowała gościa, który zachował się niewłaściwie, robiąc to samo, co on. Nie mam pytań. Uwielbiam Dorotę Wellman. Pamiętam, gdy kiedyś robiła sondę i pytała ludzi, czy powinna schudnąć. I każdy odpowiedział, że nie. Ludzie kochają ją za to, że jest super pozytywną babką. "Ale ja nadal będę pączusiem, tylko takim mniejszym." Ten uroczy tekst Doroty pamiętam do dziś, a ta sonda była robiona może w 2006 r.