Kapituła Węży PRZEPRASZA Dorotę Wellman za żarty o knurze! "Nie chcieliśmy ingerować w proces twórczy komików"

Hehehe "PROCES TWÓRCZY"! Dla mnie stand-upy to jest jakieś nieporozumienie. Rozrywka dla ludzi niedorobionych intelektualnie. Byłam na tym 2 razy, obydwa z koleżanką bo nie chciała sama iść a ja byłam ciekawa bo nigdy nie widziałam. Pierwszy występ to jacyś panowie, miałam non stop ciary żenady bo usiłowali rozbawiać przekleństwami. To było takie żenujące widzieć, ze cała, wielka sala w warszawskim Palladium rżała jak konie bo usłyszała ".urwa" czy "ja pie...dolę"... to było żenujące jak nic w świecie, było mi autentycznie wstyd, że siedzę wśród takiej prymitywnej widowni. Żeby zmazać to wrażenie i dać drugą szansę poszłam na stand-up w 100% damski, również do Palladium. Było identycznie. Wyszły 3 panie i rzucały uuuurwami w stronę widowni. Jedna uczepiła się jakiejś dziewczyny w pierwszym rzędzie i szydziła z jej włosów, wyglądu.... a sala rechotała jak dzika. Czułam się jak jakis ostatni drętwiak, jakby mnie przeszczepili w jakis surrealistyczny obraz na którym nie wiem gdzie góra gdzie dól. Nie śmiałam się jako jedyna chyba na sali, czułam niesmak. Nie wiem jak nędzne poczucie humoru trzeba mieć by rechotać z przekleństw, rzucanych z resztą na siłę, rażąco niepotrzebnych, prymitywnych, z wyglądu innej kobiety na sali... Czułam, że to takie desperackie: gdy tylko widownia nie reaguje na "żart" pani rzucała przekleństwem. Nigdy więcej nie pójdę na to coś. Poraziło mnie, ze w obydwu przypadkach sala była PEŁNA, parę tysięcy ludzi rżało na tak niskiej rozrywce. Zrozumiałam czemu gale "kabaretowe" sa tak popularne - ludzie lubia takie prymitywne rzeczy bo taki jest ich przeciętny poziom.