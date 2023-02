Paulina Smaszcz już została "BABCIĄ PETARDĄ"?! Tak sugeruje, jakoby syn Macieja Kurzajewskiego doczekał się dziecka z ukochaną

fufu 36 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Nie mam wątpliwości, że ma ona u Was wykupiony abonament. Niby pokazujecie ją w takim świetle, w jakim sama siebie ona pokazuje, czyli: fatalnym. Ale jednak nie macie na tyle cywilnej odwagi, by wisiały u was komenty o strasznym mobbingu, jakiego się ta pani dopuszczała w kilku firmach, w których była zatrudniona, a które to firmy zakończyły z nią współpracę dużo wcześniej niż kontrakty opiewały. Nie pokazując całej prawdy, bronicie mobbera!!!