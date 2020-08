Paulina Smaszcz-Kurzajewska jednak jest SINGIELKĄ! "Byle kto mnie nie interesuje i byle komu nie będę poświęcać uwagi"

Pod koniec ubiegłego roku okazało się, że po ponad dwóch dekadach małżeństwa rozwodzą się Paulina Smaszcz-Kurzajewska i Maciej Kurzajewski . Choć żona dziennikarza w swoich licznych wypowiedziach dawała do zrozumienia, że ich małżeństwo było wyjątkowo "nieszczęśliwe", jednocześnie zapewniała o tym, że samo rozstanie przebiegło "megapokojowo", a z eksmężem łączą ją przyjacielskie stosunki.

Od maja w kuluarach mówiło się o nowej miłości celebrytki. Serce byłej żony Maćka skraść miał tajemniczy warszawski biznesmen. Gdy więc w zeszłym miesiącu Paulina zapozowała do zdjęcia z niejakim Rafałem Krauze , które opatrzyła podpisem "kocham i jestem kochana", wszyscy myśleli, że to u jego boku układa sobie życie.

Przejęta Paulina Smaszcz-Kurzajewska w sądzie

Wspólna fotografia z byłym Olgi Bończyk szybko zniknęła z jej instagramowego profilu, za to kilka dni temu Smaszcz-Kurzajewska pochwaliła się wspólnymi wakacjami z ojcem swoich dzieci , na nowo rozgrzewając medialne dyskusje.

Szanowni Państwo, po kolejnych doniesieniach mediów, które są przeklejane, powtarzane, bez wiarygodności i bezmyślnie, bez mojego potwierdzenia lub możliwości zaprzeczenia, po raz kolejny informuję, że nic już nie łączy mnie z panem Rafałem Krauze, który jest opisywany jako "tajemniczy biznesmen" - poinformowała stanowcza celebrytka, dając do zrozumienia, że już zdążyła się skonfliktować z Rafałem:

Nic mnie z nim nie łączy i proszę nie łączyć mojego nazwiska z jego nazwiskiem. To znajomy, który pojawia się na wspólnych imprezach, a jego niechlubna bawidamkowa przeszłość i teraźniejszość mnie już nie dotyczy - zaznacza i kontynuuje:

"Jestem kochana i kocham" moich synów! Ten cytat dotyczył tylko moich dzieci, z którymi zawsze na zawsze będzie łączyć mnie największa miłość, bo to miłość matczyna - wyjaśnia.

Jeśli spotkam męskie cudo, to na pewno będzie to ktoś: wartościowy, lojalny, prawdomówny, przystojny i wyjątkowy, który cieszy się szacunkiem i opinią 100% mężczyzny. Ktoś, kto spowoduje, że dojrzała kobieta, którą jestem, jeszcze uwierzy w szczerość relacji i związku opartego na lojalności i wsparciu. Tacy mężczyźni istnieją. Jak spotkam, to oszaleję dojrzale! Byle kto mnie nie interesuje i byle komu nie będę poświęcać uwagi, energii, czy zainteresowania. W przyszłość patrzę z nadzieją i optymizmem, bo cieszę się drobnostkami i codziennością - czytamy na jej fanpage'u.