Paulina Smaszcz ma internetowy sklep, a w nim: opaska na oczy za 50 zł, "talizmany energii" za 349 zł i drewniany ołówek. Skusicie się?

Dajcie namiary na sklep, jestem tak napalona na te zakupy, że przewale pół pensji. Nie ważne co będzie potem i za co opłacę rachunki - ale mieć ołówek z jej logo to balsam na me serce🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣