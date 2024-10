WAŻNA ROCZNICA: 2 lata temu Paulina Smaszcz złożyła życzenia Cichopek i ujawniła jej związek z Kurzajewskim: "Uważaj, bo KŁAMCY się nie zmieniają"

Pamiętam jak wszyscy się wtedy w komentarzach skichaliście, bo przecież zdradzona kobieta ma prawo walczyć o prawdę hahaha i nie daliście sobie przypomnieć, że to ona zdradziła, odeszła z innym i wniosła o rozwód. Zaś jako jest Marcin zaburzony to widać najlepiej teraz. Taki dobry chłopak tylko przez wiele lat walił kaśkę po rogach, nadużywał, potem robił live codziennie z q&a na poziomie dwunastolatka, płakał po internetach i babskich telewizjach ale nic do was nie docierało. Kaśka ma.na niego milion haków ale przez.dziwco niczego nie ruszyła. Nie lubię jej jako osobowości telewizyjnej ani aktorki ale wzorowo sobie poradziła jako kobieta przy rozwodzie w tej całej burzy i jako matka. Jaka jest petarda i Marcinek, no cóż, już pokazali przez te dwa lata.