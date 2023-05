Paulina Smaszcz publikuje WYMOWNE oświadczenie. Nawiązała do swoich głośnych wypowiedzi... (FOTO)

mamcia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem jak to zrozumiesz Smaszcz, ale dla mnie nie jesteś panią czy kobietą, a jesteś ohydnym babskiem, toksycznym i beznadziejnie głupim. Nie obrażaj się, gdybyś to zrozumiała źle. Ja tak cię widzę i takie jest moje zdanie. Ty możesz myśleć, że jesteś piękna, mądra i niezwykle inteligentna..... no, cóż.