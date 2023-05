Paulina Smaszcz twierdzi, że wielokrotnie wyciągała rękę do Katarzyny Cichopek. "Zapraszałam na rozmowę. Zero odpowiedzi"

Paulina Smaszcz poinformowała o pozwach przeciwko Maciejowi Kurzajewskiemu

Paulina Smaszcz pragnęła zgody? Twierdzi, że zaproponowała spotkanie Katarzynie Cichopek

Ja wielokrotnie próbowałam. Mnie pani Katarzyna przy wspólnym świątecznym stole (w Wielkanoc) absolutnie by nie przeszkadzała. We Włoszech razem z synami zapraszaliśmy na kawę. Zero odpowiedzi. Zapraszałam na rozmowę i pogodzenie się. Zero odpowiedzi. Wyraźnie Maciej nie chce, by pani Katarzyna poznała prawdę, bo pewnie Maciej ma swoją manipulacyjną wersję - zdradziła Plotkowi Smaszcz.