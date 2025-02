Paulina z show "Żona dla Polaka" skłamała w liście do Łukasza, odmładzając się O SZEŚĆ LAT. "Źle policzyłam"

Randkowe formaty telewizyjne cieszą się sporą popularnością. Jakiś czas temu na antenie TVP1 zadebiutował nowy program "Żona dla Polaka". Show przyciąga widzów swoją oryginalną formułą, albowiem skupia się na Polakach mieszkających za granicą, którzy szukają miłości. Kandydatki rywalizują o względy uczestników, a emocje sięgają zenitu.

Kłamstwo Pauliny z "Żony dla Polaka" wyszło na jaw

Paulina, która walczy o względy Łukasza, wywołała kontrowersje, gdy ujawniła ostatnio, że ukrywała swój prawdziwy wiek przed mężczyzną. W liście napisała, że ma 29 lat, a pesel wskazuje inaczej. Uczestniczka formatu postanowiła szczerze porozmawiać z 35-latkiem. Swój błąd tłumaczyła słabymi umiejętnościami matematycznymi. Cóż, pomyliła się zaledwie o 6 lat...

Ostatnio się zorientowałam, jak tak sobie liczyliśmy, kto kiedy się urodził i tak sobie pomyślałam: "O! Chyba jednak nie jest tak, jak mi się wydawało". Łukasz, pamiętasz ten list, co ja do ciebie wysłałam na samym początku? No, bo ja się pomyliłam i źle policzyłam swój wiek. I się okazało, że my jesteśmy w tym samym wieku - wyznała Paulina i dodała, że z matmy zawsze miała trójkę.

Paulina nie jest kłamczuchą. Bo w stosunku do najważniejszej osoby, czyli mnie, była mega szczera. Cenię ją za tą szczerość. Za to, że potrafiła podejść i powiedzieć, mimo że to nie było komfortowe. Nie musiała tej informacji ujawniać - stwierdził Łukasz przez kamerami.

Widzowie oburzeni zachowaniem Pauliny

Chociaż Łukasz zareagował spokojnie, to widzowie nie kryją oburzenia. W social mediach rozpętała się prawdziwa burza. Internauci krytykują Paulinę za brak szczerości oraz podważa jej wiarygodność.

Jak można nie wiedzieć, ile się ma lat?; Jak o wiek nie jest szczera, to jest out; Aż tak słaba z matematyki, że nie wie, ile ma lat? Słabe to tłumaczenie; Zaczynanie znajomości od kłamstwa to kiepski pomysł. Fajny facet, ale te jego kandydatki...; Kłamstwo od początku znajomości źle wróży; Po prostu chciała zwiększyć swoje szanse na wybranie jej przez Łukasza; Taką strategię, że najpierw podaje mniej, znam z Tindera, tylko co myśleć o kimś, kto kłamie w istotnej kwestii na samym początku - grzmią internauci w social mediach.