Co dalej z filmem "Ranczo. Zemsta wiedźm" po śmierci Pawła Królikowskiego?

A ja myślę , choć niewiarygodnie mi przykro z powodu śmierci Kusego...że film powinien być zrobiony . Właśnie dla NIEGO. Zdecydowanie. I cieszyć się tym z całych sił , póki reszta żyje . I póki my żyjemy. A dla wszystkich innych rada, jak coś cieszy się takim uwielbieniem widza, to jak można , robić im tą przyjemność , tak długo , jak się da. I kręcić !!! " Kusy " mógł zagrać w Ranczu wcześniej , to czekali nie wiadomo na co !!! Jestem zła !!! A reszta Aktorów żyje, nie róbmy tego ,że ich wątki nic są nie warte. ten serial to kompendium ich wszystkich , prawda ?