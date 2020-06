Pełne luksusu życie psów królowej Elżbiety II: prywatny apartament, wykwalifikowani lokaje, wykwintne dania serwowane przez kucharzy

Alaa 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zacznijmy od tego że Elżbieta nie włada żelazna ręką. Gdyby tak było to jej dzieci były by bardziej poukładane a 3/4 potomstwa i siostra robili co chcieli i teraz wychodzą z tego takie kwiatki