Pewna siebie Martyna Wojciechowska wyznaje: "Jestem wystarczająco dobrą MATKĄ, KOCHANKĄ, PRZYJACIÓŁKĄ"

onano 57 min. temu

Czemu ciągle jest propagowane, że możemy więcej i więcej ! Czemu nie wystarczy dobrze? Potem są depresje, samobójstwa, no ciągle za mało i za mało i trEba być lepszym, piękniejszym! Po co i na co?!