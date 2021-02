Pierścionek zaręczynowy Paris Hilton kosztował PONAD 2 MILIONY dolarów?! "To arcydzieło designu"

Jan 44 min. temu zgłoś do moderacji 73 4 Odpowiedz

Nie jarajcie się tak. Jak się zaręczała z Zylką to dostała od niego podobny, też za 2 mln $. Potem jak się rozstali to Zylka powiedział, że dostali go za darmo. Więc tutaj jest też pewnie reklama. A jak wiadomo, same materiały są tańsze, dopiero produkt kosztuje 2 mln. Więc firma produkująca biżuterię mogła sobie pozwolić na reklamę. Zakłamany świat.