Piotr Kraśko pospiesznie zapewnia, że jednak obchodzi go Kinga Rusin: "BRAT Z SIOSTRĄ już na zawsze razem"

Peppa 55 min. temu

Ten duet Wozniak/Starak(czy ile tam jeszcze nazwisk ona ma) i Drzyzfa to masakra,dramat i totalna zenada!!!!Nieprzyjemnie sie te osoby oglada i slucha! Ten krytyczny wzrok Wozniakowej skierowany w strone p.Drzyzgi,gdy ta mowi. To wchodzenie jej po kilku wypowiedzianych zdaniach w slowo jest paskudne! Za kogo Wizniak sie uwaza!!! Zero kultury osobistej,dobrych manier!!!! Wiecej skromnosci kobieto!!!!!!!!!