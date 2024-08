Piotr Lisek pogrążony w żałobie: "Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem takiego cierpienia"

Monika 14 min. temu zgłoś do moderacji 14 6 Odpowiedz

Szczerze, mało mnie to obchodzi. To są ich prywatne sprawy. Trzeba to ogłaszać na mediach społecznościowych? Wszystko jest na sprzedaż? Wczoraj zmarła moja sąsiadka, też mam to ogłaszać? Od tego są nekrologi. A jeśli nie można go opublikować to należy poinformować rodzinę osobiście lub podzwonic i poinformować o tym fakcie. Tak to się u nas robi. Nie wyobrażam sobie żeby ogłaszać czyjąś śmierć na moim Facebooku. Ja wiem, że to jest bardzo bolesne ale po co się z tym obnosić i sprzedawać swoje życie prywatne dla podniesienia zasięgów? Niech w swoim gronie przejdą to w żałobie, mnie interesują tylko jego wyniki sportowe a nie to co się w jego prywatnym życiu dzieje. Bo mnie nie obchodzi życie innych ludzi, mam swoje.