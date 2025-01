Piotr Mróz objaśnia, dlaczego nie gra w filmach. "Castingi są zamknięte, hermetyczne i skierowane do ulubieńców"

Piotr Mróz zdobył ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli w serialu "Gliniarze" . To właśnie za jego sprawą otrzymał zaproszenie do "Tańca z Gwiazdami" , gdzie razem z Hanną Żudziewicz zdobył Kryształową Kulę. Mimo tego sukcesu sam aktor przyznaje, że nie przyniosło mu to oczekiwanych korzyści w karierze zawodowej, co jest dla niego nieco rozczarowujące.

Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Czasem trzeba swoje wyczekać. Przyjdzie czas i na mnie, mam nadzieję. A jeżeli nie przyjdzie... czy musi przyjść? Czasem sobie coś zakładamy, chcemy, żeby marzenia się spełniły. A jeżeli one się nie spełnią, to czy coś się stanie? Czy moje życie straci na jakości? Z tymi castingami do większych filmów – one też są zamknięte, hermetyczne i skierowane do ulubieńców. Osoba prowadząca casting chce mieć pewnych, sprawdzonych ludzi - przyznał.