Pitbull ODGRYZŁ WARGĘ modelce z Arizony. Kobieta pokazuje, jak teraz wygląda jej twarz (FOTO)

MIA 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Jak dla mnie, jak juz porównywać takie agresywne rasy jak pitbulle czy dobermany czy inne z dzikimi kotami, to wychodzi na to że servale, karakale, pumy i rysie to króliczki wielkanocne, misie pysie. Bo kot jest łatwy i przewidywalny w zachowaniu, charakterze, jak wszystkie inne kotowate. Jak znasz podstawy jak się z kotami obchodzić i jak z nimi żyć na codzień w sybmiozie to nic Ci nie zrobią, nawet takie rasy kotów domowych jak te mającego w przeszłości dzikiego przodka czy rasy stare, powstałe naturalnie jak np. Mainee coon, bengalczyk, abisyńczyk, egipski mau, devony, perskie, koty orientalne, rosyjskie. Jak są agresywne to wiadomo że np. Coś im dolega chorobowo, albo są zaniedbane. Ale kotom możesz ufać bo kochają swego opiekuna, swego człowieka nad życie. I wiem co mówię bo mam dwa mainee coony, syberyjczyka a do tego kapciowatego szkockiego zwisłouchego. Kochana czwórka moich dzieciaków. Z psami jest inaczej, nie ufam im, bo nie da się im zaufać, są nieprzewidywalne, czasem fałszywe, moment i nie wiadomo co im strzeli i odbije. Z moją gromadką jest tak że to skrajnie inne rasy, charaktery, predyspozycje, osobowości a jednak od małego razem i idealnie się ze sobą dogadują. Na początku było tak że szkot był zdominowany przez resztę bo w stadzie u mnie rządzą miałkuny. Syberyjczyk jest tym łącznikiem między królami miałkunami a szkotem. Zawsze jak ide spać jestem sama, a zawsze rano jak się budze cała czwórka w łóżku u mamusi. 4 futra obok. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej, trzeci w nogach, a czwarty na głowie oraz zajmuje mi połowę mojej poduchy. Oczywiście największy miziak wśród całej tej gwardii to szkot. Mainee coony są dominujące, syberyjczyk dostojny, zawsze pełna kulturka i zdystansowanie czasami ma dni że jest przylepą i chce obok lub na kolanka. Mainee coony 3letnie, syberian i szkot 2letnie. Psy raczej do mnie nie podchodza same z siebie czuja chyba ze kociara przynejmniej mam spokoj od ich towarzystwa. Sąsiadka ma terriera i tak ujada jakby nie wiem w pysku miał jakiegoś kałasznikowa... Latem nie da się żyć, ani uchylić okna bo udaja na wszystko i wszystkich co się rusza. Wiaterek zawieje, trawka sie poruszy, pajak i komar przeleci i juz ujada. Zima to jedyny okres kiedy nie gada bo go przymrozi w pysk i jezyk. Pozatym sra gdzie popadnie, rzuca sie na kazdego, szczeka, gryzie warczy, malo tego gryzie kobiety, kobiety ciezarne i kilkuletnie matki z dziecmi. Plus wyskakuje przez ogrodzenie. Zza szczeniaka juz bylo widac ze to adhd jak jesgo nadzbyt gadatliwa i ekstrawertyczna baba wlascicielka. Dobrali sie idealnie jak w korcu maku. Gadatliwa plotkara osiedlowa i agresor ujadacz! 🙄