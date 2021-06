Pochmurna Natalia Szroeder eksponuje sylwetkę "na mieście", a fani wciąż się zamartwiają: "A GDZIE UŚMIECH?"

Solara 25 min. temu zgłoś do moderacji 71 11 Odpowiedz

Normalnie wyglądająca szczupła, młoda kobieta. Grube są ok a jak szczupla to od razu "troska". Całe życie jestem szczupła i całe życie slysze"A co ty taka chuda? " Bo tak lubie inie cierpię trzesacego się tłuszczu na sobie, bądźcie sobie grube, ale odwalcie się od szczupłych, zdrowo wyglądających kobiet.