Podekscytowana Maja Hyży ogłasza gotowość do porodu: "Na chwilę znikam, ale wracam JUŻ NIE SAMA" (FOTO)

Jakie talenty ma ta kobieta? Czym się wyróżnia na artystycznej scenie? Co sobą reprezentuje? Obserwuje jedną zagraniczną aktorkę, która też była w ciąży, niedawno urodziła. Ale ona nie lansowała się z brzuchem na wyretuszowanych zdjęciach, tylko pisała książkę, promowała zdrowy tryb życia, wyrażała własne poglądy na to co dzieje się w świecie, miała wartości które przekazywała by pomóc innym kobietom, różnym społecznościom, a jej ciąża była po prostu tłem i bardzo dobrze, bo co w tym nadzwyczajnego? A tutaj oczywiście retusz, lans brzuchem, domem i nic poza tym... przykre i smutne i jakże puste.