Podłączona do kroplówki Julia Wieniawa wspomina intensywny weekend: "Dobry after wczoraj był HEHE"

Julia Wieniawa zdążyła się już przyzwyczaić do funkcjonowania na najwyższych obrotach, co niewątpliwie bardzo jej się opłaca. 23-latka nie zwalnia zawrotnego tempa i co rusz bierze na swoje barki kolejne zawodowe projekty. Do swojego bogatego już CV artystka dodała ostatnio także nagranie albumu "Omamy", która niebawem ma trafić na półki sklepowe. W ramach promocji swojego "dzieła" aktorce dane było nawet wystąpić na warszawskim Orange Warsaw Festivalu, w doborowym towarzystwie takich osobistości świata muzyki, jak Florence and The Machine, Tyler, The Creator czy Charli XCX. Tuż przed swoim wielkim dniem przytłoczona obowiązkami Julka doznała nawet małego załamania nerwowego.